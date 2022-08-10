Москва, , 15:45 — REGNUM В РФ сильно возросла непостоянная и неполная занятость, из-за чего доходы населения снижаются, так как люди не могут продать свою рабочую силу в том объеме, в котором хотели бы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Бен Шан. Безработица

«Когда речь идет об уровне безработицы в России, то следует помнить о том, что методика Росстата, которую он позаимствовал у Международной организации труда, относит к безработным только тех, у кого вообще нет никакой занятости (даже одного часа в неделю). А если вы полдня поработали, а дальше просто полдня сидите, то вы безработным уже не считаетесь, — отметил Комолов. — И сейчас именно прекарная, непостоянная, неполная занятость возросла. Всё это снижает доходы людей и не позволяет им продать их рабочую силу в том объеме, в котором они бы хотели. Но официальная статистика их в безработные не записывает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Комолова, та низкая безработица, которую в настоящее время показывает официальная статистика РФ, в действительности отражает распространение прекарной (негарантированной, непостоянной — прим. ИА REGNUM) занятости и различных форм неустойчивого трудоустройства.

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