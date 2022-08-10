Москва, 10 августа 2022, 15:45 — REGNUM В РФ сильно возросла непостоянная и неполная занятость, из-за чего доходы населения снижаются, так как люди не могут продать свою рабочую силу в том объеме, в котором хотели бы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Бен Шан. Безработица
Бен Шан. Безработица

«Когда речь идет об уровне безработицы в России, то следует помнить о том, что методика Росстата, которую он позаимствовал у Международной организации труда, относит к безработным только тех, у кого вообще нет никакой занятости (даже одного часа в неделю). А если вы полдня поработали, а дальше просто полдня сидите, то вы безработным уже не считаетесь, — отметил Комолов. —  И сейчас именно прекарная, непостоянная, неполная занятость возросла. Всё это снижает доходы людей и не позволяет им продать их рабочую силу в том объеме, в котором они бы хотели. Но официальная статистика их в безработные не записывает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Комолова, та низкая безработица, которую в настоящее время показывает официальная статистика РФ, в действительности отражает распространение прекарной (негарантированной, непостоянной — прим. ИА REGNUM) занятости и различных форм неустойчивого трудоустройства.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ импортную технику всё чаще будут заменять ручным трудом — прогноз