Москва, 10 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике военными Росгвардии были ликвидированы десятки украинских операторов БПЛА. Об этом 10 августа сообщили пресс-службе ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

Уточняется, что росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов — националистов в ходе радиоэлектронной разведки.

«Данные переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки миномётчики Росгвардии выполнили 35 огневых задач, в результате был уничтожен опорный пункт ВСУ и бронированная разведывательно-дозорная машина противника. Также в ходе поисковых мероприятий в различных населённых пунктах ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили 20 гранатомётов и 148 выстрелов к ним, 88 снарядов различного калибра, 102 ручные гранаты, более 25 тысяч патронов к стрелковому оружию.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России на 10 августа, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были ликвидированы в районах Харьковской области, населённых пунктах Донецкой Народной Республики и на западной окраине города Донецка.

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