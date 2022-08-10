Саратов, 10 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Расширить торговые связи и создать совместные предприятия с Ираном, Белоруссией и Арменией предложил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Бизнес-миссия предпринимателей этих стран прошла в Саратове 10 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

t. me/pool_64 Саратов посетили представители Ирана, Белоруссии и Армении

Со слов врио главы региона, Белоруссия, Армения и Иран входят в топ-10 стран — крупнейших деловых партнеров Саратовской области. Двадцать зарубежных компаний в рамках миссии посетили регион, что станет уникальной возможностью для наращивания контактов и реализации новых проектов, уверен Бусаргин.

Врио губернатора области считает, что с Ираном возможно создание совместных фармацевтических предприятий, с партнерами из Белоруссии — выпуск сельхозтехники.

Из Саратовской области готовы наращивать вывоз сельхозпродукции и пиломатериалов в Иран. На белорусский рынок могут поставляться стройматериалы, подшипники и металлоизделия. Мягкую мебель, двери, продукты питания саратовские производители готовы поставлять в Армению.

«Практика проведения бизнес-миссий даст результат в виде наращивания экспортной активности и раскрытия потенциала предпринимательского сектора. И сегодня есть все основания выйти на новый этап партнерства», — отметил врио главы Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, власти Самарской и Саратовской областей планируют наращивать торгово-экономические связи, вести поиск новых поставщиков, партнеров и клиентов, в том числе и в сфере импортозамещения.

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