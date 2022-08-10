Уфа, 10 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Директора фирмы обвинили в хищении бюджетных средств, которые были выделены в рамках программы поддержки предпринимательства в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, фигурантка уголовного дела, являясь руководителем нескольких фирм, захотела принять участие в целевой программе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Башкирии.

«С целью незаконного получения финансовой поддержки, женщина обеспечила изготовление заведомо подложных документов о якобы приобретении возглавляемыми ею юридическими лицами хлебопекарного-поварского, швейного оборудования по договорам лизинга», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что на основании этих документов между министерством экономического развития региона и предприятиями были заключены договоры о предоставлении гранта на уплату первого взноса по договорам лизинга (обвиняемой было перечислено порядка пяти млн рублей).

Следователи считают, что для сокрытия хищения обвиняемая предоставила подложные отчеты о фактическом использовании полученных бюджетных средств на покупку оборудования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину обвиняемая не признала. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.