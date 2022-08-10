Москва, , 15:43 — REGNUM Нехватку импортного оборудования, техники и комплектующих в РФ всё чаще будут заменять ручным трудом, что приведет к примитивизации производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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«По некоторым расчетам, нехватка оборудования, комплектующих и прочих элементов основного капитала, которые раньше закупались за границей, будет способствовать примитивизации российского производства и переходу предприятий на технологически отсталый производственный цикл, где машина начнет заменяться ручным трудом, — сказал Комолов. — В этом смысле спрос на рабочую силу возрастет, что, в свою очередь, будет препятствовать росту безработицы. В целом состояние рынка труда можно оценить как не самое благоприятное или удовлетворительное. Но точно не хорошее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что из-за укрепления рубля РФ оказывается более привлекательной для трудовых мигрантов.

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