Рига, 10 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты призывают своих партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО) максимально возможно быстро ратифицировать соглашения о вступлении Финляндии и Швеции в этот военно-политический блок. Об этом 10 августа заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе своего визита в Латвию, трансляцию которого вёл сайт Пентагона.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин

«Мы призываем оставшихся союзников по НАТО быстро завершить собственные процессы ратификации. Я очень жду возможности работать со Швецией и Финляндией как с членами наиболее могущественного оборонного альянса в истории», — сказал он.

При этом, согласно данным парламентской ассамблеи НАТО, ратификация таких соглашений ещё не проведена Чехией, Грецией, Венгрией, Португалией, Испанией, Словакией и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон собирается поставлять киевскому режиму военное оборудование для защиты столько времени, «сколько потребуется» .