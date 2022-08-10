Москва, , 15:41 — REGNUM Благодаря укреплению курса рубля Россия становится более привлекательной для трудовых мигрантов в качестве поиска места работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом осенью всегда растет безработица. Кроме того, осенью начнется череда банкротств в целом ряде отраслей. И это также будет способствовать росту безработицы. Но есть один фактор, противодействующий ее усилению, — сказал Комолов. — Это приток трудовых мигрантов в нашу страну. Благодаря укреплению курса рубля наша страна стала более привлекательной для жителей Средней Азии в качестве поиска места для работы. И дополнительный приток дешевой рабочей силы, может быть, в каком-то смысле оживит производство, поскольку дешевая рабочая сила является благоприятным фактором для той же промышленности, сельского хозяйства и других отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во II квартале 2022 года в РФ прибыло рекордное за последние шесть лет количество трудовых мигрантов из стран Туркестанского региона.

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