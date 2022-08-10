Москва, 10 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Благодаря укреплению курса рубля Россия становится более привлекательной для трудовых мигрантов в качестве поиска места работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«В целом осенью всегда растет безработица. Кроме того, осенью начнется череда банкротств в целом ряде отраслей. И это также будет способствовать росту безработицы. Но есть один фактор, противодействующий ее усилению, — сказал Комолов. — Это приток трудовых мигрантов в нашу страну. Благодаря укреплению курса рубля наша страна стала более привлекательной для жителей Средней Азии в качестве поиска места для работы. И дополнительный приток дешевой рабочей силы, может быть, в каком-то смысле оживит производство, поскольку дешевая рабочая сила является благоприятным фактором для той же промышленности, сельского хозяйства и других отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во II квартале 2022 года в РФ прибыло рекордное за последние шесть лет количество трудовых мигрантов из стран Туркестанского региона.