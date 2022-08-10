Джакарта, , 15:41 — REGNUM Главный экономист PermataBank Джошуа Пардеде считает, что экономика Индонезии вырастет с 4,9% до 5,2% за 2022 год, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Если мы посмотрим на первое полугодие 2022 года, наш экономический рост будет довольно устойчивым, а потребление также вернется к уровню 5%, на который в значительной степени влияет развитие мобильности населения», — заявил индонезийский экономист.

Рост экономики Индонезии достаточно устойчив по сравнению с большинством развитых стран.

Из-за различных проблем все международные институты, включая МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, прогнозировали, что глобальный рост экономики в этом году будет иметь тенденцию к снижению, как и в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5926 носителей коронавируса.

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