Лондон, , 15:48 — REGNUM Посол Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуан был вызван в МИД Соединённого Королевства из-за недавних действий и заявлений китайских властей в отношении Тайваня. Об этом говорится в заявлении, распространённом 10 августа от имени британского министра иностранных дел Лиз Трасс.

Здание Форин-офис Adrian Pingstone

Трасс отметила, что распорядилась вызвать посла, чтобы он объяснил действия Пекина. В последние месяцы поведение и риторика Китая становились всё более агрессивными, а это угрожает миру и стабильности в регионе.

«Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения», — подчеркнула Трасс.

Британия и её партнёры самым решительным образом осудили эскалацию со стороны Китая в регионе вокруг Тайваня, напомнила она. Чжэн Цзэгуана ждёт беседа с вторым постоянным заместителем главы МИД Тимом Барроу.

Читайте также: МИД КНР не ответил на вопрос, закончены ли учения НОАК около Тайваня