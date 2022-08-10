Москва, 10 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Доходы России от поставок нефти сохранятся, и страна сможет безболезненно перенастроить поставки в другие регионы мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Нефтепровод

«В рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС был установлен эмбарго на импорт в страны ЕС российской нефти и нефтепродуктов, а также запрет на оказание любых услуг (финансовых, брокерских и пр.), связанных с этим импортом.

Впрочем, в отношении транспортировки запрет касается только морской транспортировки нефти, а не трубопроводной. Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России будет введен с декабря 2022 года, то есть установлен переходный период, чтобы прекратить ранее заключенные контракты.

Вместе с тем, в конце июля нефтяное эмбарго в отношении российских экспортеров нефти было ослаблено. В частности, ЕС разрешил российским государственным компаниям осуществлять сделки с европейскими нефтетрейдерами, если речь идет о продаже нефти в третьи страны.

Ранее европейским компаниям было запрещено страховать поставки нефти морем, а также осуществлять ее морскую перевозку. ЕС обосновывает свои послабления вопросами энергетической безопасности третьих стран.

Между тем, авторитетные эксперты заявляют, что сохранение указанных ограничений со стороны ЕС привело бы к тому, что крупные импортеры (Индия, Китай) стали бы использовать более мелких частных трейдеров и альтернативных перевозчиков. Все же Европа не хочет отказаться от того, чтобы зарабатывать на страховании и перевозках российской нефти.

К тому же ЕС, учитывая высокие мировые цены на нефть, начинает понимать, что нефть просто может уйти с европейского рынка в азиатские страны, которые готовы и дальше покупать ее с дисконтом.

Скорее всего, бойкоты ЕС в отношении российского экспорта нефти пока были слабыми и неконкретными. Последние санкции Великобритании и вовсе запрещают страхование в отношении тех морских судов, которые перевозят российскую нефть в Великобританию, но в отношении третьих стран такого запрета нет.

В то же время, пока установлен переходный период для нефтяного эмбарго, многие страны ЕС продолжают закупки нефти в больших объемах и даже увеличивают их. Если к зиме поставки нефти в Европу существенно снизятся или вовсе прекратятся, то, учитывая крайнюю неэластичность спроса на нефть, даже незначительное снижение ее поставок может привести к взрывному росту цен.

Поэтому доходы России сохранятся, и она сможет безболезненно перенастроить поставки в другие регионы мира. Также неэластичность спроса на нефть не оставляет никаких шансов странам Запада в их попытках ввести «ценовые потолки» на нефть, экспортируемую из России. В данном случае, если Россия откажется от поставок даже незначительных объемов нефти, реакция цен будет катастрофической.

Любое повышение цен на нефть будет играть на руку России — даже нынешние мировые цены более чем в два раза превышают себестоимость добычи российской нефти. Блокировка со стороны Украины поставок нефти по трубопроводу «Дружба», введенная под предлогом отсутствия оплаты за транзит (что возникло, опять же, вследствие санкций), также может ускорить повышательную ценовую динамику на мировом рынке нефти.

Кроме того, чтобы «ценовые потолки» сработали, к ним должны присоединиться такие крупные импортеры, как Китай и Индия.

Очевидно, что компенсировать дефицит нефти странам ЕС проще, чем дефицит газа, однако для ЕС это увеличивает дальность и стоимость транспортировки и страхования, что представляется крайне невыгодным вариантом в условиях угрозы надвигающегося европейского энергетического кризиса.

В конечном итоге, невероятно, что санкции ЕС, касающиеся 90% поставок российской нефти в Европу, сделают эту нефть невостребованной, а вот мировой рынок этот дефицит будет лихорадить сильно.

В целом, цели санкций в отношении российской нефти — снижение доходов экспортеров, смягчение ущерба европейской экономике и негативных побочных эффектов для мировой экономики в целом — не были достигнуты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕС постепенно возвращаются на рынок российской нефти, поскольку до вступления запрета на покупку нефти из России осталось четыре месяца.

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