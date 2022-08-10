Вашингтон, 10 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. США придерживаются обязательства по ротации военнослужащих в Прибалтике для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 10 августа на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

По его словам, США могут проводить полную ротацию сил и обязуются это делать. Иногда будут использоваться силы в составе бригад в Польше или Румынии.

«Мы можем проводить ротацию сил из других стран Европы, что мы уже делали и продолжаем делать. Также мы будем перебрасывать военных из США», — сказал Остин.

Он добавил, что США хотят провести в регионе ряд военных учений. Они могут потребовать привлечения дополнительных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент США Джо Байден заявил на полях саммита НАТО в Мадриде, что американское военное присутствие в Европе будет наращиваться.

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