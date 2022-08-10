Ставрополь, 10 августа 2022, 15:33 — REGNUM В Ставропольском крае за четыре ближайших года планируют капитально отремонтировать 342 школы. Документы о включении образовательных учреждений в заявку по ремонту в рамках президентской программы уже подготовлены, сообщили 10 августа в пресс-службе администрации главы региона.
Для включения в программу капремонта в крае проводятся экспертизы состояния школьных зданий. Владимиров поручил ускорить эти процедуры, чтобы включить в заявку как можно больше требующих ремонта учреждений образования.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на Ставрополье завершается ремонт в 11 школах. В будущем году будет отремонтировано ещё 13 школ.
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