Ставрополь, 10 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за четыре ближайших года планируют капитально отремонтировать 342 школы. Документы о включении образовательных учреждений в заявку по ремонту в рамках президентской программы уже подготовлены, сообщили 10 августа в пресс-службе администрации главы региона.

http://www.bryanskobl.ru Ремонт школы

«Мы уже подготовили документы, которые делают возможным включение в программу на период до 2026 года 342 образовательных учреждений — кратно больше того, что мы планировали год назад. И в дальнейшем это количество сможет дополнительно расти», — цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.

Для включения в программу капремонта в крае проводятся экспертизы состояния школьных зданий. Владимиров поручил ускорить эти процедуры, чтобы включить в заявку как можно больше требующих ремонта учреждений образования.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на Ставрополье завершается ремонт в 11 школах. В будущем году будет отремонтировано ещё 13 школ.