Саранск, , 18:37 — REGNUM В Саранске начали производить тросовые дорожные ограждения. Мордовское предприятие по выпуску силовых кабелей «ЭМ-Кабель», участник национального проекта «Производительность труда», освоило производство тросовых дорожных ограждений. Это альтернатива обычным отбойникам.

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Дорожный трос состоит из стали, покрытой алюминием. У него высокая стойкость к коррозии, поэтому такие отбойники гораздо долговечнее, максимальный срок эксплуатации — не менее 25 лет, тогда как традиционные оцинкованные изделия служат всего десять. А ещё ограждения на основе дорожных тросов монтируются быстрее бетонных и металлических аналогов. Их установка не требует расширения дорожного полотна и значительных затрат. Ранее такие тросы в России не изготавливали, их приходилось ввозить из-за границы.

«Упругий барьер удерживает автотранспортное средство за счет гашения энергии удара. При этом сам автомобиль не повреждается, что сохраняет жизнь водителя и пассажиров», — пояснил директор по развитию инновационных продуктов ООО «ЭМ-Кабель» Дмитрий Зотов.

Переживать сложные и нестабильные времена проще предприятиям, которые вступили в нацпроект «Производительность труда» и оптимизируют производственные процессы благодаря технологиям бережливого производства. Методики, основанные на многолетнем опыте работы экспертов в сфере повышения производственной эффективности, ФЦК, позволяют снижать себестоимость производства и повышать эффективность работы персонала без привлечения инвестиций.

Модернизировать производство российским предприятиям помогает национальный проект «Производительность труда». Льготные займы Фонда развития промышленности на модернизацию производства доступны предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда».

Сейчас одна из ключевых задач, которая стоит перед всеми отраслями — улучшить качество отечественных товаров и увеличить объем производства, причем с минимальными затратами. Именно в этом помогает национальный проект «Производительность труда» — делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году.

За это время его участниками уже стали более 3800 предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.