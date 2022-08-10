Лондон, , 15:51 — REGNUM Сервис Discovery Plus выпустит документальный сериал «Расследование о Диане: Смерть в Париже». Об этом 10 августа сообщило издание Variety.

Принцесса Диана Russ Quinlan

Предстоящее шоу расскажет о двух официальных расследованиях, которые были связаны с гибелью принцессы Дианы. В рамках четырёхсерийного проекта создатели пообщаются с французскими и британским детективами, а также предоставят эксклюзивную информацию о смертельном ДТП.

Напомним, принцесса Диана скончалась в результате автокатастрофы 31 августа 1997 года. ДТП произошло на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже (Франция).

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