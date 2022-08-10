Симферополь, , 15:31 — REGNUM Уголовное дело по факту взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма, произошедших накануне, возбудили следователи. Об этом 10 августа сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера. Мы без оценки правоохранительных органов не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», — сказал он.

Кроме того, Аксёнов уточнил, что этот инцидент был признан чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке, который расположен на западном побережье полуострова Крым, увеличилось до 14 .