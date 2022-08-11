* азовцев — запрещённая в России организация

11 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Нет никаких сомнений в том, что удар по СИЗО в Еленовке совершили ВСУ для того, чтобы избавиться от нежелательных свидетелей их бесчинств, рассказывает ИА REGNUM общественный деятель из Сербии после посещения тюрьмы.

Татьяна Стоянович, , 00:15 — REGNUM Делегация иностранных журналистов, общественных деятелей и представителей дипломатических миссий нескольких иностранных государств 9 августа по приглашению комитета по международному сотрудничеству Государственной думы РФ посетила СИЗО в Еленовке, который в ночь на 29 июля силы ВСУ обстреляли ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В составе иностранной делегации была автор ИА REGNUM, директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович. В интервью нашему агентству она рассказала о том, что она увидела в Еленовке, кто и по каким причинам совершил нападение на тюрьму, в которой содержались украинские военнопленные, в том числе из рядов батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Расскажите, пожалуйста, о том, что Вы увидели непосредственно на территории СИЗО в Еленовке, который был подвергнут ракетному обстрелу?

Наша делегация, в составе которой были представители Сирии, Сербии, Северной Кореи, Франции, Италии, Никарагуа, посетила СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе те, которые обороняли завод «Азовсталь» в Мариуполе. Мы смогли увидеть развалины этого завода, мы разговаривали с охранниками тюрьмы и с выжившими военнопленными, которые были свидетелями этого происшествия. Мы разговаривали с четырьмя заключенными из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из них один был раненый. Они также рассказали свою версию события.

С нами был Стивен Сигал, который начал работу над фильмом о Донбассе. В этот фильм он планирует включить и события в Еленовке.

Что произошло в ночь на 29 июля в Еленовке по рассказам очевидцев?

От охранников тюрьмы мы услышали, что примерно около 23 часов вечера, когда заключенные уже поужинали и ушли спать, с украинской стороны было выпущено несколько ракет. Как потом оказалось, речь идет об американской системе залпового огня HIMARS. Нам показали обломки ракеты, а военный специалист, занимающийся вооружением, рассказал нам, как так получилось, что ракета пробила крышу. Дело в том, что этот тип ракеты сначала долго набирает высоту, а потом резко падает вниз почти по вертикальной траектории. Так что ракета упала прямо на крышу, пробила её и попала во внутреннее помещение тюрьмы.

Американская РСЗО HIMARS Sgt. Jacob Harrer

Также эта ракета выделяет огромную температуру, поэтому тела погибших заключенных были почти полностью обуглившимися. Конечно, тела мы не видели, их уже увезли, но у меня была возможность увидеть фотографии с места события, которые сняла моя знакомая, канадская журналистка Ева Бартлет. Она уже долгое время находится в Донбассе, и ей удалось попасть в Еленовку 29 числа утром, сразу после ракетной атаки. Она мне показала фотографии этих обуглившихся трупов и сказала, что для неё тоже был ужасный шок. По словам Бартлет, несмотря на то что она работала в других горячих точках, в Палестине, в Сирии, чего-то подобного она раньше не видела нигде.

В эту ночь погибло 47 заключенных, еще четверо умерли в больнице, около 75 ранено. Сразу после обстрела охранники СИЗО вызвали скорую помощь, тяжелораненых срочно увезли в больницу для дальнейшего лечения. Это нам подтвердили и сами заключённые, с которыми мы говорили.

Киев утверждает, что он не совершал нападения на тюрьму в Еленовке, и что это российская сторона сама устроила взрыв внутри здания, чтобы потом обвинить в нем Украину. Кажется ли Вам такая версия правдоподобной после всего, что Вы видели в Еленовке?

У меня не осталось никаких сомнений, что нападение совершила украинская сторона. С другой стороны, Киев утверждает, что он не обстреливал тюрьму и что взрыв произошел внутри самого здания. Это не соответствует действительности, мы видели обломки ракеты, видели эффект её действия. Само здание имеет бетонные стены, но крыша из жестяных листов, она продырявлена, внутри повсюду разбросаны металлические конструкции коек, также обгоревшие. Видно, что тут произошла трагедия, следы крови всё еще видны, и это действительно выглядит ужасающее. Всё еще ощущается резкий, неприятный запах.

Вы сказали, что у Вас была возможность поговорить с заключенными. Что они Вам рассказали?

Мы разговаривали с четырьмя заключенными. Один из них из Одессы, один из Харькова, один из Запорожья и один из Мариуполя. Они нам подтвердили, что в ночь на 29 июля они легли спать, когда произошёл обстрел, какого они никогда ранее не видели. По их словам, это было ужасное зрелище, которое их шокировало.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Лично я задала им вопрос, который не связан напрямую с тем, что произошло той ночью. Я спросила, сожалеют ли они после всего о том, что они принимали участие в войне. Заключенный из Мариуполя сказал, что они просто исполняли свой долг и защищали свою страну. Я не почувствовала в его словах какого-то раскаяния. Это все очень молодые люди, от 24 до 27 лет, одному из них 32 года. Мне кажется, что они в шоке от того, что произошло, но они не понимают глубины всего происходящего, глубины этого конфликта.

Каким, по Вашему мнению, был истинный мотив этой преступной акции?

Представители властей ДНР рассказали нам, что украинская сторона требовала, чтобы военнопленные из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) содержались именно в этом СИЗО. Они знали, где заключенные находятся. Так что я не вижу другого мотива, кроме желания киевского режима избавиться от свидетелей.

Как нам рассказали в Еленовке, многие военнопленные уже стали давать показания, они уже успели много чего рассказать. Я уверена, что украинская сторона обстреляла СИЗО для того, чтобы ликвидировать свидетелей.