Ульяновск, , 15:30 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число госпитализаций в ковид-стационары при снижении суточного количества выздоравливающих. Новых летальных исходов нет. Соответствующие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 10 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 067 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8 и 9 августа выявлено соответственно 92 и 98 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 509 пациентов, доля выздоровевших составляет 97,29% (от числа выявленных случаев заражения). За последние двое суток (8 и 9 августа) выписаны соответственно 30 и 28 пациентов.

Число госпитализаций продолжило расти: 9 августа направлены в ковид-стационары восемь заболевших, в то время как 6, 7 и 8 августа попали на лечение в больницы соответственно двое, трое и пятеро пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет вторые сутки подряд. Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4726 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM , всего в регионе проведено 2 209 190 лабораторных исследований на коронавирус.

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