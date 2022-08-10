Ульяновск, 10 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число госпитализаций в ковид-стационары при снижении суточного количества выздоравливающих. Новых летальных исходов нет. Соответствующие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 10 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 067 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8 и 9 августа выявлено соответственно 92 и 98 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 509 пациентов, доля выздоровевших составляет 97,29% (от числа выявленных случаев заражения). За последние двое суток (8 и 9 августа) выписаны соответственно 30 и 28 пациентов.

Число госпитализаций продолжило расти: 9 августа направлены в ковид-стационары восемь заболевших, в то время как 6, 7 и 8 августа попали на лечение в больницы соответственно двое, трое и пятеро пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет вторые сутки подряд. Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4726 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM , всего в регионе проведено 2 209 190 лабораторных исследований на коронавирус.