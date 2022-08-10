Ереван, 10 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Армении оппозиционный политик Эдгар Казарян объявил о планах создать Движение независимости, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По словам Казаряна, новая политическая сила будет нацелено на отставку премьера страны Никола Пашиняна.

Казарян в ходе брифинга объявил, что Армения стоит под угрозой катастрофы из-за намерений властей пойти на новые уступки Азербайджану. При этом жители армянских населённых пунктов оказались под угрозой депортации.

«Я призываю начать новое движение, которое будет называться Движением независимости. Оно должно начаться 23 августа — в день принятия в 1990 году Декларации о независимости и завершиться 21 сентября — в день обретения Арменией в 1991 году независимости», — приводит агентство слова политика.

Казарян уточнил, что к 21 сентября Пашинян уже должен уйти в отставку.