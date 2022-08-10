Анкара, 10 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В одном из районов Стамбула взорвался газопровод, передает 10 августа телеканал TRT Haber.

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«В Шишли в Стамбуле взорвался газопровод. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле взрыв произошёл в районе Газиосманпаша в Стамбуле, на месте были обнаружены фрагменты самодельной бомбы.

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