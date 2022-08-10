Уфа, , 15:29 — REGNUM Рассмотрение уголовных дел в отношении трёх хоккеистов, обвиняемых в даче взятки, отложил Ленинский районный суд Уфы. Об этом 10 августа сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвиняются в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии.

«Суд отложил рассмотрение дел Воробьёва и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело Лукина отложили на 22 сентября по ходатайству адвоката, который занят в другом деле.

Также сообщается, что Воробьёв согласился с обвинением, а Сулейманов сказал, что всё пояснит после допроса и исследования материалов дела.

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