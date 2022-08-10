Кишинёв, 10 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что к преследованию и оскорблению его матери, вызванной в прокуратуру, причастна действующий президент республики Майя Санду. Об этом он 10 августа заявил «АиФ».

Kremlin.ru Игорь Додон

Он прокомментировал выложенное в соцсети видео, где группа лиц поджидала мать политика возле прокуратуры после чего они стали свистеть в свистки и кричать в её адрес оскорбления. Даже, когда женщина зашла в здание, преследователи пошли за ней и продолжили нападки. Им помешали не сотрудники прокуратуры, а граждане, которые сидели там в очереди.

«Те несколько охотничьих патронов, найденные в доме, где десятилетиями существует традиция охоты, это повод вызывать пожилую женщину в прокуратуру? Испугались, что моя мама организует государственный переворот?» — заявил Додон.

Он задался вопросом, есть ли у Санду мать и душа. Экс-президент заявил, что подобные меры «не прощаются». Он рекомендовал главе республики устрашиться Бога.

«Пусть люди посмотрят, какие грязные, даже преступные методы вы используете», — добавил Додон.

Напомним, перед арестом Додона, следователи прокуратуры провели обыски не только у него дома, но также у его родителей и брата жены. Шурина впоследствии поместили в следственный изолятор.