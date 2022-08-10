* талибами — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 10 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер начались бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Dean11122 Террористы

Согласно источникам, этот бой начался в 12:15 10 августа в местности Шаба уезда Хендж и длится до сих пор.

По данным собеседников, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали атаковать позиции сил сопротивления, но в ходе выдвижения попали в засаду бойцов фронта.

Информации о потерях пока не поступало.

В последние дни не было никаких новостей о боях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления в Панджшере.