Запорожье, Украина, , 15:26 — REGNUM Западные спонсоры киевского терроризма, вероятно, заблокируют заседание Совбеза ООН, на котором мог бы обсуждаться вопрос о безопасности Запорожской АЭС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 августа, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Флаг ООН © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН по вопросу об украинских атаках на Запорожскую АЭС. Предложено пригласить генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что «безответственное» решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС дало зеленый свет Киеву для обстрелов станции.

« Вопрос об обстрелах киевскими войсками Запорожской АЭС — это прямая компетенция Совета Безопасности ООН, органа, на который Уставом ООН возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Украинские атаки на эту атомную электростанцию могут действительно иметь катастрофические последствия, и в этой связи инициатива нашей страны по созыву заседания с целью обсуждения данной проблемы полностью обоснована.

Надежды на то, что заседание состоится, и тем более на то, что по его итогам будет принято какое-то разумное решение, обязывающее Киев прекратить атаки на АЭС, однако, нет: всё это, скорее всего, заблокируют западные спонсоры киевского терроризма. Тем не менее, добиваться проведения такого заседания необходимо; уже само это даёт повод ещё раз привлечь внимание к безответственному поведению режима Зеленского и его англосаксонских хозяев по отношению и к населению бывшей Украины, и к соседним странам.