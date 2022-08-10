Запорожье, Украина, 10 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Западные спонсоры киевского терроризма, вероятно, заблокируют заседание Совбеза ООН, на котором мог бы обсуждаться вопрос о безопасности Запорожской АЭС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 августа, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Как сообщалось ранее, Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН по вопросу об украинских атаках на Запорожскую АЭС. Предложено пригласить генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что «безответственное» решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС дало зеленый свет Киеву для обстрелов станции.

«Вопрос об обстрелах киевскими войсками Запорожской АЭС — это прямая компетенция Совета Безопасности ООН, органа, на который Уставом ООН возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Украинские атаки на эту атомную электростанцию могут действительно иметь катастрофические последствия, и в этой связи инициатива нашей страны по созыву заседания с целью обсуждения данной проблемы полностью обоснована.

Надежды на то, что заседание состоится, и тем более на то, что по его итогам будет принято какое-то разумное решение, обязывающее Киев прекратить атаки на АЭС, однако, нет: всё это, скорее всего, заблокируют западные спонсоры киевского терроризма. Тем не менее добиваться проведения такого заседания необходимо; уже само это даёт повод ещё раз привлечь внимание к безответственному поведению режима Зеленского и его англосаксонских хозяев по отношению и к населению бывшей Украины, и к соседним странам.

Правильным является и предложение о выступлении на этом заседании генерального директора МАГАТЭ. Необходимо, чтобы Запорожскую АЭС всё же посетила международная миссия МАГАТЭ, визит которой в начале лета был сорван Секретариатом ООН, что, как мы видим, крайне негативно сказалось на безопасности станции», — отметил Михаил Демурин.