Томск, 10 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Томская область впервые получит единую региональную субсидию Минпромторга России на развитие промышленности. Региональная заявка получила одобрение межведомственной комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

Предприятия в рамках субсидии смогут получить средства на покупку нового оборудования, а также претендовать на льготные займы на инвестиционные проекты.

«С учётом выделенного финансирования из федерального и областного бюджетов поддержкой смогут воспользоваться томские промышленники, которые наращивают темпы импортозамещения, перевооружения, применяя современные инновационные технологии и производя высококачественную продукцию», — отметили в администрации.