Бишкек, 10 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Дефицит наличных долларов США в Киргизии создал очень выгодные условия для коммерческих банков и обменных бюро — их доходы стремительно выросли в несколько раз за последние месяцы, передаёт «24.kg».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Так, только по официальным данным, в первом полугодии 2022 года прибыли банков увеличились почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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При этом их доходы продолжают стремительно расти: в марте они поднялись на 203%, в апреле — на 292,3%, в мае — уже на 347%, а в июне — сразу на 397%.

Учитывая эти показатели, можно предположить, что доходы пунктов обмена валют тоже многократно выросли, поскольку они выступают основными поставщиками наличной валюты населению.

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