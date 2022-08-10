* талибами — запрещённая в России организация

Тегеран, 10 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Государственное информационное агентство Ирана сообщило о столкновении между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими силами в приграничном районе Тайбад.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным этого СМИ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли патрульную машину иранских пограничников в Тайбаде, в результате чего был убит иранский солдат.

Власти Ирана и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не высказались по этому поводу. Если данные подтвердятся, это будет второй иранский солдат, убитый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники Afghanistan International в провинции Нимроз сообщали 29 июня, что боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «гражданской одежде» выстрелил в иранских пограничников, в результате чего один человек был убит.

МИД Ирана потребовал установить и наказать виновников убийства. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что «инциденты, произошедшие на границе между Ираном и Афганистаном, являются результатом невнимания афганских пограничников и незнания ими линии границы» между двумя странами.

Иранские СМИ сообщили 10 августа, что «в последние часы вновь произошёл пограничный конфликт между Ираном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вновь это вызвано их незнанием международных законов и линии границы».