Москва, 10 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Конечно, сотрудники Ростуризма в первую очередь руководствуются ведомственными интересами, то есть привержены сохранению и росту туристического потока и расширению его географии. Но в сложившейся ситуации, скорее, России нужно приветствовать идею запрета на въезд россиян в страны Шенгенского соглашения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

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«Во-первых, такие поездки в сложившейся ситуации несут для россиян значительные риски — они могут стать жертвой нападения украинских беженцев или других людей, подвергшихся воздействию антироссийской пропаганды.

Не исключены и сознательные провокации спецслужб. И помощь этим нашим туристам в силу ограничения численности дипломатических работников, запрета на полеты российских самолетов и ограничения на переводы российских банков будет оказать непросто — ущерб может быть больше, чем выгода для туркомпаний.

Во-вторых, именно страны Европы заинтересованы в российских туристах, а точнее, в их деньгах. А значит, продолжая эти страны посещать, наши граждане будут тем самым облегчать для недружественных стран экономические последствия объявленной ими санкционной войны.

Более того, на эти деньги страны Запада продолжат вооружать и снабжать украинские власти, помогая им затягивать кровопролитие и уничтожать мирное население, не говоря уже о российских солдатах.

Так что возможному запрету для россиян ездить в Европу как минимум до завершения текущего кризиса, скорее, стоит радоваться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ростуризма Зарина Догузова надеется, что большинство стран Европы не будет принимать опрометчивых решений и ограничивать въезд российским туристам.

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