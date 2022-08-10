Уфа, 10 августа 2022, 15:21 — REGNUM Двадцатую гуманитарную колонну отправили из Уфы в Донбасс. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
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Отмечается, что гуманитарный конвой сопровождают 28 человек на 14 единицах техниках. В Донбасс отправили строительные материалы (пиломатериалы, сэндвич-панели, гипсокартон) и продукты долгого хранения — мука, вода, макароны, рыбные, овощные и мясные консервы.
Сообщается, что объем этого гуманитарного конвоя составляет свыше 178 тонн.
Отмечается, что первый гуманитарный конвой в Донбасс был отправлен из Башкирии пять месяцев назад. За это время Башкирия оказала гуманитарную помощь Луганской и Донецкой Народным Республикам в объеме свыше 1700 тонн.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию прибудет на отдых третья смена детей из Донбасса.
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