Уфа, 10 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Двадцатую гуманитарную колонну отправили из Уфы в Донбасс. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для Донбасса

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Отмечается, что гуманитарный конвой сопровождают 28 человек на 14 единицах техниках. В Донбасс отправили строительные материалы (пиломатериалы, сэндвич-панели, гипсокартон) и продукты долгого хранения — мука, вода, макароны, рыбные, овощные и мясные консервы.

Сообщается, что объем этого гуманитарного конвоя составляет свыше 178 тонн.

Отмечается, что первый гуманитарный конвой в Донбасс был отправлен из Башкирии пять месяцев назад. За это время Башкирия оказала гуманитарную помощь Луганской и Донецкой Народным Республикам в объеме свыше 1700 тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию прибудет на отдых третья смена детей из Донбасса.