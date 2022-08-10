Черкесск, , 15:19 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии отправлена в Донбасс очередная партия гуманитарного груза. На этот раз на собранные жителями республики денежные средства закуплены лекарственные средства и медикаменты.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса Оmskportal.ru

По словам руководителя исполкома Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмилы Каппушевой, жители северо-кавказской республики активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. На эти средства закупаются предметы первой необходимости, лекарства.

Ранее сообщалось, что жители Карачаево-Черкесии перечислили в виде помощи жителям Донбасса более 6 млн рублей в рамках благотворительной акции ОНФ «Всё для Победы!»

Напомним, в июле 2022 года Карачаево-Черкесия направила в Донбасс десять тонн продуктов питания, бытовой техники, товаров первой необходимости и воды.

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