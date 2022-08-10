Донецк, , 15:19 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что здание администрации посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республике было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск.