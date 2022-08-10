Новосибирск, 10 августа 2022, 15:19 — REGNUM Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости прекращения выдачи туристических виз гражданам России в Евросоюз было сделано ради хайпа. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.
«Подобные декларации имеют своей целью обычный хайп, поскольку очевиден неправовой характер подобных предложений, а экономические последствия от их реализации обещают быть весьма болезненными», — сказал Бирюков.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам Каи Каллас, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».
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