История вопроса

Фашизм как открыто террористическая диктатура правящих эксплуататорских классов и агрессивный национализм были характерны почти для всех лимитрофных государственных образований межвоенного периода. Именно тогда закладывались основы литовской, латышской и эстонской наций, придуманных в конце XIX века.

Вполне логично то, что местечковый мелкобуржуазный национализм нашёл взаимопонимание с германскими нацистами, оккупировавшими Прибалтику в 1941 году. После изгнания нацистов многие сотрудничавшие с ними отправились в эмиграцию.

По мере того, как господствовавшая в СССР идеология теряла авторитет в массах, в республиках Прибалтики распространялись и укоренялись в обществе мифы о том, как хорошо было жить в предвоенный период и при немцах, и какого благосостояния их лишили русские.

После получения независимости в прибалтийских республиках быстро сформировались этнократические режимы. Из эмиграции возвратились нацистские пособники или их потомки. Первоначальное «процветание» на западных кредитах, закончившееся в 2008 году, укрепило в умах концепцию о связи «независимости» и благосостояния.

Постсоветские этнократические режимы Литвы, Латвии и Эстонии не имеют никаких других концептуальных основ, кроме агрессивного национализма, а также роли «жертвы» и «санитарного кордона цивилизованного мира» от «агрессивной» России.

В странах Прибалтики подвергаются политическим преследованиям политики советского периода, работники правоохранительных органов и гражданские активисты, пытающиеся противостоять фашизму. При этом Запад закрывает глаза на нарушения прав нетитульного населения этих стран.

Националистические партии широко представлены в политических системах всех трёх стран. Помимо их, существуют и откровенно нацистские организации. Проводятся парады и другие мероприятия бывших гитлеровских пособников, доступна нацистская литература, устанавливаются памятники нацистским убийцам, сносятся и оскверняются памятники и захоронения советских воинов. Официальный фашизм, не приветствуемый в Европе, несколько маскируется утверждениями о «тождественности» германских нацистов и советских коммунистов.

