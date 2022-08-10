Новосибирск, 10 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости прекращения выдачи туристических виз гражданам России в Евросоюз было сделано ради хайпа. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

European Parliament Кая Каллас

«Подобные декларации имеют своей целью обычный хайп, поскольку очевиден неправовой характер подобных предложений, а экономические последствия от их реализации обещают быть весьма болезненными», — сказал Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам Каи Каллас, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

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