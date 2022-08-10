Оренбург, , 15:14 — REGNUM В Оренбургской области аграрии собрали первый миллион тонн нового урожая зерна. Об этом в своём телеграм-канале сообщил 10 августа губернатор Денис Паслер

Пшеница suraj

«Есть первый миллион тонн оренбургского зерна нового урожая! Почти 3 тысячи комбайнов круглые сутки работают в поле. Уборка в самом разгаре, ждем хорошего урожая», — сказала глава региона.

По данным Оренбургстата, в 2022 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур на территории региона составила 4371,3 тыс. гектаров и по сравнению с 2021 годом увеличилась на 1,9%. Посевы зерновых и зернобобовых культур снизились по сравнению с 2021 годом на 7,7% и составили 2392,1 тыс. гектаров. На зерновые культуры приходится 54,7% от общей площади посевов.

В посевах зерновых культур преобладают пшеница и ячмень, на долю которых приходится соответственно 59% и 22,1%. Рожь озимая занимает 5,1% от площади зерновых культур.