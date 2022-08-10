Амстердам, , 15:13 — REGNUM С сентября 2021 года по июль 2022 года цены на продовольствие в супермаркетах Нидерландов выросли на 18,5%. Об этом сообщили нидерландские СМИ, опубликовавшие результаты исследования агентства GfK.

Нидерланды

В исследовании были изучены цены на 55 основных продуктов питания, которые продаются в девяти супермаркетах за период с сентября прошлого года. По данным агентства, семья, состоящая из четырех человек, в среднем тратит на питание примерно 7-8 тыс. евро в год. Стоимость расходов за период анализа выросла на 18,5%.

Сильнее всего подорожали макаронные изделия и хлеб, а вот стоимость бананов и шоколада изменилась незначительно.