* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:13 — REGNUM Обменщики валюты афганских провинций Нангархар и Газни начали марш по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в знак протеста против атаки американских беспилотников в Кабуле, в результате которой был убит Айман аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Протест Nicolas Raymond

Местные источники сообщают, что десятки обменщиков прошли маршем в городе Джелалабад, столице провинции Нангархар, 10 августа. Митингующие назвали это нападение нарушением территориальной целостности страны и потребовали не допустить повторения подобных нападений.

Также по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входы на биржевой рынок были заперты, что вызвало много проблем.

Источники из города Газни сообщают, что обменщики валюты закрыли обменные пункты по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и устроили марш в знак протеста против атаки американских беспилотников на Кабул. Протестующие в Газни скандировали антиамериканские лозунги и требовали прекратить подобные нападения.

По приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обменщикам валюты в других провинциях также провели марши протеста.