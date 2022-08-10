Кишинёв, , 15:12 — REGNUM Компания «Молдовагаз» с 1 августа отключила за долги газоснабжение более чем у 700 абонентов. Об этом 10 августа сообщил глава предприятия Вадим Чебан.

Газ в доме у пенсионерки Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия

«Начали отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В течение одной недели было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев (около 12,5 млн рублей)», — написал Чебан.

Он отметил, что обратное подключение будет возможно только после выплаты долга. Кроме того, эти абоненты потом в течение года будут должны платить за газ авансом.

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом республики стала Майя Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В августе 2022 года топливо для Молдавии стало стоить $1458 за 1 тыс. кубометров.

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