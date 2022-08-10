Париж, 10 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Белуху, обнаруженную в Сене неделю назад, отправили в лабораторию для проведения вскрытия «в кратчайшие сроки», передает BFM TV.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

«Вскрытие важно, потому что нам нужно понять, почему кит умер и как он оказался в Сене», — объясняет Флоренс Олливет Куртуа, французский ветеринар.

Тело кита было отправлено в лабораторию департамента Кан, чтобы «как можно скорее провести анализы».

Как сообщало ИА REGNUM, префектура департамента Кальвадос во Франции выразила свое мнение после смерти кита-белухи, обнаруженной в реке Сена в Париже.