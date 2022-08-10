Оренбург, 10 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ковидные стационары за сутки поступили 19 пациентов. Это на пять случаев госпитализаций больше, чем днём ранее, сообщает 10 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в больницах лечение получают 63 человека с коронавирусной инфекцией. Состояние четырёх оренбуржцев медики оценивают как тяжёлое. На кислородной поддержке находятся 16 пациентов.

С начала пандемии в регионе выявили 219 097 заражений коронавирусом, в том числе 105 случаев — 9 августа. Как уже сообщало ИА REGNUM, за неделю (1-7 августа) заболеваемость COVID-19 увеличилась почти на 29%.