Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Калужской области Владислав Шапша подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского главы.

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«Наши отношения с Калужской областью всегда строились тесно, плотно. Есть общие вещи, которые требуют нашего совместного внимания. И мне кажется, что будет неплохо, если в недалёкой перспективе мы подпишем соглашение о сотрудничестве», — предложил Голубев.

Калужская область не только переняла опыт Ростовской области по организации пунктов временного размещения. Донской край поставил на калужский биотехнологический комплекс «Росва» специальное оборудование для производственной линии разделения пшеницы. Эта помощь позволила сохранить производственный процесс и рабочие места.