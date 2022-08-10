10 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Призыв стран G7 к России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины означает возврат опасного объекта тем, кто его бомбит и угрожает взорвать. Возврат облегчит ЕС возможность устроить России второй Чернобыль. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 15:10 — REGNUM Известие о том, что G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Украине Запорожскую АЭС, активно обсуждают в интернете. Люди иронизируют по поводу ситуации, говорят, что грядет новое шоу с участием семерых дебилов-клоунов, имея в виду глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А ещё что вам отдать? Дрын вдоль хребта хотите? Легко. Мечтать не вредно. Говорят, что мечты развивают память, а то что-то с памятью у вас плоховато стало», — обращается к G7 Лидия Николаевна.

«Предлагаю всем странам G7 отдать свои ядерные объекты под контроль Украины», — иронизирует Сергей Большаков.

«Передать? Чтобы Украине легче её было взорвать?» — спрашивает Алексей Грознов.

«Хотят поскорее взлететь к «небесам», обвинив Россию, и начать ядерную войну», — считает Оливия.

«Этого и следовало ожидать. Очевидно, и в Совбезе ООН призовут Россию немедленно покинуть территорию Украины, в частности Запорожскую АЭС», — считает Сергей.

«Все помнят, как Бучу отдали под контроль националистов и что там было после этого. Если здесь сдать, то фейковые провокации будут в 100 раз круче», — считает Игорь Рогатин.

«Да они тупо на территории АЭС установят артиллерию и начнут обстреливать всё вокруг, не опасаясь ответки», — соглашается Сергей Ю.

«Вообще всё равно, к чему призывает США + шестерка. Видимо энергия позарез по дешевке нужна, а русские не хотят просто так поставлять, вот и засуетился евроклоповник», — считает Егор Майстеранов.

Шавки. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть пишут в Спортлото», — смеется Владимир Сорокин.

«Это, как отдать бандиту его жертв», — приводит сравнение Марина Гусева.

«G7 — это страны грабящие весь остальной мир. Это уже перестаёт быть безнаказанным», — считает Юрий Чванов.

«Естественно, никто не хочет объяснять цивилизованному миру, откуда на Запорожской АЭС появились тонны обогащенного урана и оружейного плутония. При том, что факт их наличия зафиксирован МАГАТЭ», — предположил Андрей Никольский.

«У глав МИД стран G7 прекрасные перспективы отправиться в пешее эротическое, что в контексте их ориентации для них даже в радость», — считает Сергей Ушков.

«Киев давно намеревался заиметь ядерную бомбу для удара по России, а потом вспомнил, что она у него есть, просто в неё надо точно попасть, вот и долбит по Запорожской АЭС, чему поспособствовало и безответственное решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — считает М.

Напомним, 10 августа главы министерств иностранных дел (МИД) стран «Большой семерки» (G7) обратились к руководству России с призывом «незамедлительно передать» Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) под контроль Украины. Дипломаты также поддержали усилия МАГАТЭ по безопасности ядерных объектов Киева.

О том, что ВСУ могут перебить ЛЭП, ведущие на Запорожскую АЭС, если РФ начнет отключать её от украинской энергосистемы, заявил глава «Энергоатома» Петр Котин в интервью «РБК-Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия запросила созвать Совет Безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») надеется, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проявит себя в качестве авторитетного и ответственного лидера и будет всячески способствовать приезду делегации МАГАТЭ с целью официального расследования случившегося.

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