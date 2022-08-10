Москва, , 15:08 — REGNUM Европейский союз неизбежно придет к полному запрету выдачи виз для граждан России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Заграничный паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

«Остановиться европейская элита уже не может, они должны что-то делать, строить каверзы России. А так как идей мало, они неизбежно придут к запрету на «шенген» для наших граждан», — рассуждает Миронов.

Запад продолжает тешить себя надеждами взорвать Россию изнутри, спровоцировав взрыв общественного недовольства, отметил парламентарий.

«Запрет на въезд — еще одна попытка в этом направлении. Почти 2 млн россиян владеют собственностью в европейских странах. Европолитики полагают, что, условно говоря, толпы возмущенных граждан пойдут к Кремлю и станут требовать мира с Украиной, отказа от курса на укрепление суверенитета и тому подобное», — указал он.

В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова: Каллас вредит Эстонии призывом оставить граждан России без виз