Уфа, 10 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. На строительстве Восточного выезда в Башкирии выполнено больше половины запланированных строительных работ. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Adm.rkursk.ru Строительство дороги

«Строительство Восточного выезда идет точно по назначенному графику. Восточный выезд значительно улучшит транспортную инфраструктуру столицы Башкирии, в частности районов Зауфимья, развитие которых раньше сдерживалось, в том числе из-за плохой транспортной доступности. Кроме того разгрузит основные транспортные артерии города, уводя транзитные потоки», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Отмечается, что Восточный выезд включает в себя мост через реку Уфа с эстакадой длиной 2,7 км, автодорожный тоннель протяженностью 1,2 км и автодорогу протяженностью десять км. В настоящее время постоянные конструкции тоннеля выполнены на 50%. В Западном и Восточном порталах тоннеля для предотвращения оползневых явлений были установлены подпорные стены, готовность которых составляет 75%. Сейчас специалисты продолжают работы обратной засыпке Западного портала и по устройству внешней гидроизоляции.

Сообщается, что на участке, где специалисты строят мост через реку Уфа, завершены работы по устройству буронабивных свай на всех опорах. Кроме этого, завершено устройство забивных свай на эстакаде, сейчас рабочие продолжают сооружать бетонные конструкции опор эстакады (готовность составила 98%). Отмечается, что на строительстве Восточного выезда трудятся свыше 2,2 тысяч специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Восточный выезд является крупнейшим инфраструктурным проектом в Приволжском федеральном округе. Эта скоростная трасса соединит две федеральные автотрассы М-7 и М-5, что позволит увести транзитные потоки с улиц города Уфы. Ввод объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.