Вашингтон, 10 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Американский актёр Джейсон Момоа раскритиковал перезапуск «Конана-варвара» 2011 года, в котором он исполнил главную роль. Об этом 10 августа сообщил портал Digital Spy.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

«Я снимался в большом количестве плохих фильмов. «Конан-варвар» был одним из них. Одни из лучших съёмок в моей жизни превратились в большую кучу дерьма», — заявил Момоа. Примечательно, что оценка картины на IMDb в настоящий момент составляет 5,1 баллов из 10.

Напомним, «Конан-варвар» 2011 года режиссёра Маркуса Ниспела был посвящён киммерийскому воину, устроившему борьбу с обидчиками своего рода. Лента провалилась в прокате, собрав всего $48 млн при бюджете в $90 млн.