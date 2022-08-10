Москва, 10 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Предложение Центробанку о блокировке переводов свыше 10 тыс. рублей существенно не улучшит ситуацию по борьбе с телефонными мошенниками, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела брокерских операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

«Как правило, мошенники достигают успеха лишь тогда, когда жертва искренне верит в их игру. Соответственно, требующийся код такой человек тоже введет, поскольку скоро введение таких кодов станет привычным элементом отправки переводов через банковские приложения.

Но вот неудобств пользователям такое нововведение, несомненно, добавит, также как увеличит расходы банковского сектора на оказание услуг по переводу средств.

Борьба с телефонными мошенниками, несомненно, необходима, но вряд ли эту задачу можно решить исключительно техническими и процедурными методами. Как известно, то, что один человек сделал, другой всегда сможет сломать.

Скорее, эту проблему решит просветительская работа с населением и более активная борьба с мошенниками правоохранительных органов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные переводы граждан более 10 тысяч рублей могут начать блокировать до повторного подтверждения.

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