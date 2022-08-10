Махачкала, , 15:05 — REGNUM В Дагестане освобожден от должности помощника главы республики Сергей Князев. В отставку его отправил своим распоряжением, опубликованным 9 августа, руководитель региона Сергей Меликов.

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В документе сказано, что с просьбой освободить его от занимаемой должности Сергей Князев обратился по собственному желанию. Причина отставки пока неизвестна. Напомним, должность помощника главы Дагестана Сергей Князев занял 22 мая 2019 года. Его утвердил на этот пост бывший глава Дагестана Владимир Васильев.

После избрания на должность главы Дагестана Сергея Меликова он перезаключил контракт с Сергеем Князевым, утвердив его своим помощником в октябре 2020 года.

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